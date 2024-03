Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Głogowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Uwaga mieszkańcy osiedla Kopernik. W poniedziałek, 18 marca na kilka godzin całkowicie zamkną dla ruchu fragment ulicy Orbitalnej. Ma to związek z budową ronda.

Do policyjnego aresztu trafiło dwóch mężczyzn, którzy zostali przyłapani na gorącym uczynku podczas włamania do piwnic w Głogowie.

Dawid Kwiatkowski, Malik Montana, Trzech Króli, Michał Szpak, GROMEE, Viki Gabor oraz Boney M – to gwiazdy, które wystąpią na Dniach Głogowa 2024.

Przy pasażu w centrum Sławy zakwitły piękne, ozdobne wiśnie. Warto zobaczyć to miejsce podczas weekendowego wyjazdu nad jezioro.

Na Starym Mieście w Głogowie drzwi dla gości otworzył nowy lokal o nazwie „INNA”. W ofercie, oprócz pięknego wystroju smaczna, prosta kuchnia w przystępnych cenach. To lokal, w którym goście mają się dzielić jedzeniem.

Kościołowi parafialnemu w Białołęce grozi katastrofa budowlana. Wieża odchodzi od bryły obiektu, co w konsekwencji może prowadzić do jej zawalenia. Takiego scenariusza obawia się proboszcz ks. Sebastian Kluwak.

W Sali Rajców głogowskiego ratusza zorganizowano kolejne spotkanie, które każdego roku organizowane są przy okazji Dnia Kobiet. Jego inicjatorką jest Grażyna Sroczyńska.

"Absolwent 2024" to kolejna już odsłona spotkań organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie dla uczniów lokalnych szkół, którzy w tym roku wejdą na rynek pracy.

W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę.