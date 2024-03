W Białołęce kościelna wieża odchodzi od bryły świątyni! Proboszcz obawia się budowlanej katastrofy

- To świadczy o tym, że wieża zaczyna się odchylać od kościoła i boję się, że dojdzie do katastrofy budowlanej – martwi się proboszcz. - Mamy opinię fachowca, który potwierdził moje obawy i stwierdził, że należy zespolić wieżę z kościołem. Jest zrobiona nawet wycena robót, ale nic nie zrobimy, bo nie ma pieniędzy. To znaczy pieniądze są, ale na inny cel, a tu mamy dużo pilniejszą sprawę.

- Martwię się i modlę się, by udało się to zmienić, bo inaczej nie wiem, co będzie – dodaje proboszcz.

Gmina złożyła wniosek o zmianę zadania i... cisza

Wójt Artur Jurkowski przyznał, że w grudniu gmina sporządziła i wysłała wniosek o zmianę inwestycji z wniosku pierwotnego na remont elewacji i więźby dachowej kościoła w Białołęce. Trafił on do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zajmuje się obsługą Polskiego Ładu. Ten z kolei występuje o zgodę do Kancelarii Premiera. I choć wniosek został wysłany trzy miesiące temu, to wciąż nie ma w tej sprawie żadnej odpowiedzi.