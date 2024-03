Trwa budowa zadaszonego boiska w Głogowie. Młodzi będą tu mogli trenować cały rok

– Inwestycja skierowana pod dzieci i młodzież z Akademii Piłki Nożnej. Jej koszt to 1,7 miliona złotych, z czego mniej więcej 50 procent to nasze środki miejskie, a kolejne 50 procent to środki pozyskane z programu Ministerstwa Sportu. To już kolejna inwestycja Chrobrego Głogów, bo na osiedlu Piastów Śląskich trwa też ostatni etap budowy kompleksu sportowego, także przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. Przypomnijmy, że Chrobry to nie tylko pierwsza drużyna i rezerwy. W barwach Chrobrego gra blisko 500 zawodników w różnych grupach wiekowych. Chcemy, żeby mieli jak najlepsze warunki do treningu nie tylko wiosną, latem i jesienią, ale dzięki takim obiektom również zimą – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.