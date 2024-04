Studenci PANS przygotowali przejmujący spektakl o przemocy. Na scenę zaproszono uczniów szkół i podopiecznych zakładu poprawczego

- Spektakl pozostanie w nas na długo, wzbudzi refleksje, ale też pokaże młodym ludziom, że to jest ich życie i oni wcale nie muszą się na przemoc godzić – powiedziała. - Od razu wielką miłością do tego wydarzenia, ponieważ to świetna rzecz robiona przez młodych ludzi dla rówieśników – dodała Anna Ziółkowska, dyrektor Instytutu Humanistycznego PANS w Głogowie.