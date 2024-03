Na kilka godzin zamkną część ulicy Orbitalnej na Koperniku w Głogowie

W poniedziałek, 18 marca mieszkańców ulicy Orbitalnej czekają utrudnienia drogowe. W związku z budową ronda Górników, na wysokości budynku Orbitalna 43 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy. Nastąpi to w godzinach od 7:30 do 16:30. Firma budująca rondo, czyli Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego będzie prowadzi roboty drogowe związane z wykonywaniem włączenia do sieci kanalizacji w ul. Orbitalnej.

Na czas prac wyznaczono objazd.

Mapka z objazdem na czas robót DGL NEWS

Przypomnijmy, że duża inwestycja drogowa to przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 (ul. Legnickiej i ul. Piłsudskiego) z drogą wojewódzka nr 329 (ul. Legnicka) oraz drogą wojewódzka nr 292 (ul. Poniatowskiego) na rondo. Inwestycja trwa od października ubiegłego roku i ma się zakończyć jeszcze w marcu.