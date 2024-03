Rapujący górnik z Przemkowa znowu śpiewa! Tym razem o swoim mieście. Zobaczcie najnowszy klip „Małomiasteczkowi”

Klip to dzieło samych przemkowian

- Na pomysł powstania numeru w temacie naszego małego miasta wpadliśmy z Laurą Glapińską pod koniec grudnia ubiegłego roku. Ustaliliśmy, że każdy, kto przyłoży rękę do powstania teledysku „Małomiasteczkowi” powinien pochodzić z Przemkowa – wyjaśnia mam raper Dominik Kearney. - I tak się stało, bo Lollie jest producentką muzyki do kawałka i wspiera mnie wokalnie w refrenie, ja jestem autorem tekstu, a w realizacji klipu wsparcie dał Kamil Grygorczyk i mój tata Krzysztof Kearney . Przyznam się, że podczas pisania refrenu nie był mi obojętny numer Dawida Podsiadło o prawie takiej samej nazwie.

Muzyczny dorobek rapera z Przemkowa

Dominik Kearney to już doświadczony przemkowski muzyk, bowiem ma z nią do czynienia od 1995 roku. Z kolegami założył w Przemkowie zespół ZDS (Zagrożenie Dla Społeczeństwa), który przetrwał do 2004 roku. Powrócił do swojej pasji w 2014 roku i razem z kolegą nagrał kolejny album o nazwie „Osiemnastka”.

W grudniu 2020 roku nagrał utwór „Dolnyśląsk” opowiadający o pracy w KGHM, w 2023 roku publikował clip „Jesteś Ty”, a równo rok temu, czyli w marcu 2023 ukazał się jego teledysk „Mam ponad metr 80” nagrany z Wojtkiem Jabłońskim, muzykiem zespołu Kult!