Wielki wybór kwiatów do ogrodu, na balkon i taras. Pelargonie, begonie, dalie oraz hit tej wiosny – Visty! Ceny u Przybylskich w Serbach

Kwiaty na balkon i do ogrodu kupisz u Przybylskich w Serbach

Z nowości jest między innymi pentas, okwiecony od czerwca aż do późnej jesieni. Jest też spory wybór koleusów (pokrzywka ozdobna), a także kwitnące na biało i różowo wiszące truskawki ozdobne.

Tradycyjnie wiosną odwiedzamy namioty pełne kwiatów w Ogrodnictwie „Przybylscy” w Serbach przy ulicy Wiosennej . Rośnie w nich blisko 200 tysięcy najróżniejszych odmian i kolorów. Można samemu wybrać sadzonki do donic, albo kupić już gotowe kwietne kompozycje. Wzrok przyciągają zagony pelargonii w kilku kolorach, piękne begonie, lobelle, petunie, dalie, ale też hit tegorocznej wiosny, czyli supertunia Vista.

- Tegoroczna, niespodziewana wiosna na początku kwietnia sprawiła, że klienci szukali kwiatów na balkony trzy tygodnie wcześniej, niż zwykle. To trochę za wcześnie. Aura jest jeszcze kapryśna, choćby dziś w nocy mieliśmy przy gruncie minus trzy stopnie – mówi ogrodnik Zbigniew Przybylski .

Ceny kwiatów Ogrodnictwo „Przybylscy” w Serbach

Serby ul. Wiosenna 5, czynne od poniedziałku do piątku od 9 do 17. W soboty od 9 do 14.