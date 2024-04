Bajeczny ogród pani Eli w Grodźcu Małym. Kwitnie w nim około 2 tysięcy pięknych tulipanów. Ale nie tylko!

Ludzie zatrzymują się i podziwiają

- Mieszkamy tu 14 lat, ale ogrody prowadziłam po sąsiedzku już wcześniej, u mamusi i u teściów – mówi pani Elżbieta . – Tam miałam bardzo dużo tulipanów, wręcz całe poletka liczące nawet po 4 tysiące sztuk. A odmiana liliokształtna dorastała nawet do 90 centymetrów i musiałam je palikować. Warto było, bo kwiat mierzył aż 14 centymetrów. Mamusia lubiła kwiaty i też miała ogród, ale bardziej różany. Ja jakoś pokochałam tulipany. Kiedyś miałam po 40 gatunków, ale nie wszystkie się nadają do naszej ziemi.

Gospodyni przyznaje, że wiele osób często przystaje przy płocie, by popatrzeć na jej ogród, albo o coś zapytać.

Tulipany są wymagające

Aby mieć tak piękne kwiaty tulipanów, trzeba o nie dbać. Po przekwitnięciu należy zerwać główki, w czerwcu wykopać cebulki, przesuszyć i jesienią posadzić do gruntu, by wiosną znowu zachwycały. Według właścicielki ogrodu, najlepiej, gdy jedna cebula wydaje jedną cebulę. Bo im większa cebula, tym dorodniejszy kwiat.

- Tulipany to właściwie rośliny jednoroczne. No, można je potrzymać w ziemi góra rok. Potem cebulki trzeba wykopywać, bo nie mają się czym żywić. Jest przy nich sporo pracy. W ogrodzie zostały mi już te najbardziej odporne – dodaje.

Gospodyni co roku uzupełnia swój ogród o nowe tulipany, Od lat robi to przez internet zamawiając kwiaty w jednej, sprawdzonej firmie. Jest ich klientką od 1992 roku. Wtedy to zaczynała swoją przygodę z tymi kwiatami.