Niebawem rusza remont wiaduktu na drodze Żukowice - Kamiona. Zamkną drogę i będą objazdy

Wykonawcą remontu jest firma Strabag Sp. z o.o. i działa na zlecenie Zarządu Powiatu Głogowskiego . W zakresie remontu przewidziano wymianę ustroju nośnego wraz z wymianą nawierzchni, kap chodnikowych oraz barier na obiekcie. Wzmocnione zostaną filary mostu wraz z przyczółkami co umożliwi po zakończeniu remontu ruch pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej 20 t.

W Żukowicach rozpocznie się niebawem remont wiaduktu na drodze między Żukowicami a Kamioną. Chodzi o konstrukcję w pobliżu urzędu gminy. Remont tego obiektu jest bardzo ważny z uwagi na jego bardzo zły stan techniczny. Gmina przekazała wykonawcy teren działek przyległych do wiaduktu celem stworzenia zaplecza placu budowy.

Mamy to! GDDKiA wybrała wykonawcę na projekt i budowę obwodnicy Głogowa

Firma poinformowała gminę, że od 19 marca zamknie dla ruchu pojazdów i pieszych drogę pomiędzy Żukowicami (Urząd Gminy Żukowice), a miejscowością Kamiona.

Wyznaczone zostaną objazdy zgodnie z załączoną mapą. Remont potrwa do końca września 2024r.

Wartość inwestycji to kwota ok. 3,1 mln zł.