Stary młyn w Gaworzycach dostanie drugie życie. Jego wnętrza już teraz zachwycają. Zobaczcie zdjęcia

Urokliwe ruiny dawnego pałacu w Jakubowie. Wiecie do kogo należał pałac? FOTO

Zakres prac w starym młynie w Gaworzycach obejmuje:

Koszt inwestycji to nieco ponad 12 mln zł , przy czym zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi blisko 11 mln zł.

Gaworzyce - wieś z wieloletnią historią

W dokumentach wieś występuje od r. 1276 - wówczas wymieniony został sołtys. W 1291 r. Teodoryk z Gaworzyc był lokatorem i pierwszym wójtem Polkowic. Po roku 1850 liczna mieszkańców przekroczyła 2000. Rozbudowa wsi w XIX - pocz. XX w. nadała jej do pewnego stopnia charakter małomiasteczkowy. Centrum tworzyła poszerzona główna ulica w środku osiedla. Na przedłużeniu wsi w kierunku dworca powstała nowa zabudowa. Miejscowość posiadała rozbudowaną infrastrukturę gospodarczą i komunalną. W 1930 roku funkcjonowały tu:

Było też kilka zakładów gastronomicznych, większa ilość rzemieślniczych, usługowych i sklepów, poczta. Praktykowali lekarze, istniała opieka społeczna, działało kilkanaście stowarzyszeń. Elektryczność dotarła do Gaworzyc przed I wojną światową.

Nawiedzony dom w Gaworzycach

Gaworzyce mają też swoją legendę o nawiedzonym domu, którą opisał Antoni Bok z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

W II połowie XVIII w. Gaworzyce stały się sławne z powodu… „stukającego ducha” (poltergeist), który zadomowił się na plebanii kościoła ewangelickiego. Stało się to po śmierci służącej. Zamierzała ona wyjawić pastorowi Thiele swoją tajemnicę – prawdopodobnie chodziło o skradzione mu przez nią pieniądze i srebrne naczynia – jednak …nie zdążyła. Wieczorami i nocą pastor, jego domownicy i goście słyszeli powtarzające się odgłosy: szuranie, chodzenie po schodach, przewracanie mebli, rzucanie naczyniami, stukanie, nawet walenie w drzwi. Sprawa stała się głośna na całym Dolnym Śląsku. Przybywali tu ciekawscy z samego Wrocławia, a nawet z Berlina. Żaden z nich „nie był zawiedziony” – jak pisze kronikarz. Wreszcie władze w Głogowie powołały specjalną komisję dla wyjaśnienia zjawiska. Na jej czele postawiono właściciela wsi Carla Günthera von Tschammer. Pastor sporządził dla niego obszerne sprawozdanie o wyczynach „stukającego ducha”. Wyznaczono stałych strażników. Komisja przerwała dochodzenie po tym, jak wkrótce odgłosy ustały. Jednak w następnych latach znów wielokrotnie miały się one powtórzyć, o czym zaświadczali wiarygodni świadkowie. „Stukający duch” nawiedzał dom aż do śmierci pastora Thiele w 1789 r., a nawet znacznie dłużej. Starano się jednak tego nie rozgłaszać, aby „zła sława nie szkodziła temu domowi”. Z czasem wybudowano nową plebanię, a w nawiedzonym domu mieszkał prawdopodobnie kościelny.