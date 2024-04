Niesamowite zdjęcie lodowych kwiatów. Rolnicy, sadownicy, ogrodnicy liczą straty po przymrozkach 2024

Michał Pajdosz z winnicy w Jakubowie szacuje starty na około 30 procent. Spadek temperatury do minus trzech zrobił swoje. I choć próbował ogrzewać rośliny specjalistyczną maszyną na gaz propan – butan, nic to nie dało.

- Nie zadziało nawet w tych miejscach, o które mocno dbaliśmy. Tam, gdzie mieliśmy zasięg zraszaliśmy wodą, zamgławialiśmy, ale na takie przymrozki nic nie działało – mówi właściciel. - Spaliło główne pędy, które sczerniały i odpadną. Z nich wyjdą co prawda zapasowe pędy i coś tam zaowocują, ale to już nie to samo.