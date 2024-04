Zmiany w głogowskim szpitalu. Prezes Edward Schmidt i wiceprezes Marek Bestrzyński złożyli rezygnację. Wybrano już nowego prezesa

Nowy prezes nie ma wykształcenia medycznego, dlatego obowiązki dyrektora do spraw medycznych będzie pełnił doktor Marek Waligóra. Jak ustaliliśmy, Mieczysław Maksimczyk pracował w MCZ.

Dotychczasowy szef głogowskiego szpitala wraca do Lubina. Edward Schmidt będzie prezesem zarządu w Miedziowym Centrum Zdrowia. Z kolei Marek Bestrzyński odchodzi do KGHM, a konkretnie do ZG Lubin, gdzie od 1 maja ma być dyrektorem do spraw finansowych.