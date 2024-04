I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie pożegnało tegorocznych maturzystów. WIDEO

– Drodzy absolwenci, zapisaliście kolejną piękną kartę w historii I Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Krzywoustego w Głogowie. Do listy osiągnięć waszych poprzedników dodaliście kolejne w postaci wysokich wyników nauczania, sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zmaganiach artystycznych i sportowcych. Są one potwierdzeniem nie tylko waszych zdolności i umiejętności, lecz także wytrwałej pracy i determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu – mówił dyrektor I LO Janusz Kosałka.

Najwyższa średnia w tym roku 5,88. W sumie 13. absolwentów miało średnią powyżej 5,30, przez co otrzymali pamiątkowego "Złotego Bolesława". Kolejnych 35 absolwentów uzyskało średnie od 4,75 do 5,29, za co trafiły do nich nagrody Srebrnego i Brązowego Bolesława. W sumie też 28 osób otrzymało nagrody "Jedynki" w czterech kategoriach: laur olimpijski, działalność artystyczna, inicjatywa społeczna, oraz sport.