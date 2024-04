Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się w Głogowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W piątkowy wieczór, 5 kwietnia, nowo wybudowane Rondo Górników w Głogowie zostało w pełni oddane do użytku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Podczas roboczej wizyty w odbudowanym budynku dawnego Neptuna w Głogowie mogliśmy zobaczyć jak zmieniło się to miejsce. Zobaczcie na zdjęciach i filmie - oto odbudowany Neptun.

Szukacie ciekawego miejsca na popołudniową lub weekendową wycieczkę? Polecamy okolice Wzgórz Dalkowskich. To zaledwie kilkanaście kilometrów od Głogowa.

"Na wyciągnięcie" łapki to projekt uczennic głogowskiego I LO, które pomagają zwierzakom z głogowskiego schroniska i zachęcają innych do takiej pomocy.

Pościgiem ulicami Głogowa zakończyła się próba zatrzymania do kontroli osobowego opla. Kierujący nim mężczyzna zaczął uciekać. Próbował zepchnąć do rowu ścigający go radiowóz.

Wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia 2024 roku. W powiecie głogowskim o stanowiska prezydenta miasta i wójtów gmin zawalczy w sumie 18 osób. Prezentujemy wszystkich kandydatów i kandydatki.