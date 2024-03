Tygodniowy przegląd prasy 24.03.2024: Głogów, 17.03-23.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

W kopalniach KGHM górnicy znajdują i takie rzeczy! Aż 230 mln lat ma ryba znaleziona w kopalni Lubin należącej do KGHM. Odcisk ryby prehistorycznego gatunku świetnie się zachował w skamielinie znalezionej w łupku miedzionośnym na głębokości ok. 640 metrów.

Giełda staroci na dużym targowisku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego w Głogowie. Co wtorek i piątek można tam znaleźć ciekawe przedmioty. Zobaczcie, co wystawiono w ostatni piątek.

Pątnicy z Głogowa ponownie przyłączyli się do Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Każdy z nich przejdzie co najmniej kilkadziesiąt kilometrów bezdrożami wokół miasta.

Kolejki do rejestracji auta w głogowskim starostwie to nie nowość, ale od pewnego czasu stały się one znacznie większe. Dlaczego i co robi z tym urząd?

Kończy się pięcioletnia kadencja pracy rad miasta i powiatu. 7 kwietnia wybierzemy nowe składy rajców, a także prezydenta miasta i wójtów gmin. Sprawdziliśmy, którzy radni w minionej kadencji mieli najwięcej do powiedzenia, a którzy ograniczyli się do głosowań. Przyjrzeliśmy się też frekwencji na sesjach. Jak to wygląda w mieście?