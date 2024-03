Jest już dokumentacja kolei aglomeracyjnej. Ma połączyć Lubin, Polkowice i Głogów

Po blisko trzech latach prac zakończyło się przygotowywanie dokumentacji jednego z najważniejszych zadań komunikacyjnych w Zagłębiu Miedziowym. Mowa o Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego, której głównym celem jest stworzenie linii kolejowej łączącej Lubin, Polkowice i Głogów. O ile z Głogowa do Lubina można dostać się pociągiem inną linią, to dla Polkowic byłoby to przywrócenie kolei.