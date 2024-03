Nie do wiary! Aż 230 mln lat ma ryba znaleziona w kopalni KGHM. Skąd się tam wzięła?

23 marca 2024 roku mija 67 lat od odkrycia złóż miedzi w naszym regionie. Gdyby nie ich upór i wiara, nie byłoby zagłębia miedziowego. Nie byłoby tu kopalń, hut i tysięcy miejsc pracy. Nie byłoby tradycji górniczych.

- Wszystko się zaczęło we wrześniu w roku 1956, kiedy jako młody pracownik przedsiębiorstwa geologicznego w Pile przyjechałem do Sieroszowic. Może to była łąka, może jakieś ściernisko. Tam był kołek wbity w ziemię, a na nim napis Sieroszowice IG1. Nie trudno się było domyśleć, że to była lokalizacja otworu, który wyznaczył Wyżykowski. I on stał nad tym kołkiem, stał przed wielką niewiadomą - wspominał Mieczysław Bury, członek załogi wiertniczej, która wierciła otwór Sieroszowice IG- 1. - Ale udało się.