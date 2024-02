Po wojnie nawet szabrownicy omijali Głogów. Tak wyglądało miasto odradzające się z ruin. Powojenne zdjęcia Głogowa

Nawet szabrownicy omijali Głogów

Na noc ludzie opuszczali miasto

Pierwsze powojenne lata były dla mieszkańców ogromnym wyzwaniem. Miasto z trudem dźwigało się z gruzów. We wspomnianym materiale prasowym z końca lat 40. ubiegłego wieku powiało jednak nadzieją. W tym czasie oddano do użytku most kolejowy i zbudowano tymczasowy most drogowy. Otwarto kościół, szkołę powszechną i średnią, dom kultury i dom rzemiosła.

W Głogowie działały już dwa hotele, świetlica, biblioteka, sklepy i restauracje. Wyremontowano ok. 50 budynków mieszkalnych i urzędowych.

Czytamy też, że za dnia w Głogowie przebywa ok. 8 tys. osób, a na noc zostaje około 3 tys.

Głogów do dziś odbudowuje się z wojennych zniszczeń. Przykładem jest choćby Stare Miasto, gdzie wciąż widać resztki piwnic dawnych kamienic. Wiele lat na odbudowę czekały m.in. ruiny teatru miejskiego, które ponownie stały się teatrem zaledwie nieco ponad 3 lata temu.

(Źródło: dglnews.pl)