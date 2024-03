Głogów: Sklepowy złodziej w rękach policji. Jego łupem padł towar wart 16 tys. zł

– Funkcjonariusze z Ogniwa ds. Wykroczeń przy współpracy z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Głogowie pracowali nad wyjaśnieniem kradzieży sklepowych, do których dochodziło na terenie miasta Głogów w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W wyniku tych kradzieży oszacowano straty na kwotę blisko 16.000 złotych. Dokładna analiza każdego z tych zdarzeń i zebrane dowody przekonały mundurowych, że za złodziejskim procederem stoi typowany przez nich 19 - letni mężczyzna, mieszkaniec Głogowa – mówi Agnieszka Kotwas z KPP Głogów.

Mundurowi zatrzymali 19-latka we wtorek, 19 marca. Po doprowadzeniu na przesłuchanie usłyszał siedem zarzutów, do których się przyznał. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.