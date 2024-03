Śmiertelny wypadek pod Przemkowem. Zginął 43-letni kierowca daewoo

– Na obecną chwilę wspomniany 43-latek był pierwszą ofiarą śmiertelną na polkowickich drogach w tym roku. Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, a także lekkomyślność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii – dodaje Rybikowski.