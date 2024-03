Jak pracowali głogowscy radni w ratuszu? Kto złożył najwięcej zapytań, a kto jest rekordzistą nieobecności na sesjach?

Jedni pytali często, inni wcale

Dobiega końca pięcioletnia kadencja rady miasta. W tym czasie głogowscy radni obradowali 79 razy. W piątek, 22 marca planowana jest jedna z ostatnich sesji i będzie to 80. spotkanie.

Podczas obrad radni składają m.in. interpelacje i zapytania. To nic innego, jak ich interwencje w sprawach miasta lub jego mieszkańców. Ale właśnie m.in. po to wybieramy naszych przedstawicieli do rad, by zabiegali o nasze sprawy.

Choć liczba zapytań nie może być wyłączną podstawą do oceny działań radnych, to na pewno jest to jakiś obraz ich sposobu pracy. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w głogowskiej radzie miasta.