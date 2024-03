Jutro Niedziela Palmowa. W kościele Bożego Ciała w Głogowie stanęła pięciometrowa palma

Niedziela Palmowa to ważny dzień z Kościele. W Niedzielę Palmową, zwaną również Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna się Wielki Tydzień. Tego dnia wierni przynoszą do święcenia symboliczne palmy. Gigantyczną, bo pięciometrową palmę wykonał Parafialny Klub Seniora „U Mikołaja”. Kolorowe dzieło zdobi już prezbiterium kościoła Bożego Ciała na starówce. Wierni będą ją mogli podziwiać podczas niedzielnych mszy świętych.

- Bardzo dziękujemy naszym zdolnym artystom za udekorowanie świątyni na niedzielę, to znaczy wykonanie palmy, ozdobienie ławek i bocznych ołtarzy – czytamy na stronie parafii.

Piękną palmę zrobił Parafialny Klub Seniora „U Mikołaja” Parafia św. Mikołaja

To już czwarta Wielkanoc w Bożym Ciele z piękną, pięciometrową palmą, którą co roku wykonują panie z Parafialnego Klubu Seniora. Przygotowują one również inne ozdoby, które nawiązują do pięknych polskich tradycji i też będą częścią niedzielnej dekoracji.