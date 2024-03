Opóźnia się podpisanie umowy na budowę obwodnicy Głogowa. Dlaczego?

Jest poślizg z podpisaniem umowy na budowę obwodnicy Głogowa z drugim mostem na Odrze. Miało to być na przełomie marca i kwietnia, ale do tego nie dojdzie.

- W ustawowym terminie wpłynęły dwa odwołania do wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z tym podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi później niż wstępnie przewidywaliśmy – informuje Magdalena Szumiata, rzeczniczka wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak już informowaliśmy, na początku marca GDDKiA wybrało wykonawcę zadania. Spośród dziewięciu ofert komisja przetargowa uznała, że najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. Wartość zadania to ponad 790 mln zł i jest drugą co do wysokości spośród złożonych przez zainteresowanych wykonawców.