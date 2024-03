Godzina dla Ziemi WWF 2024. Dziś wieczorem w Głogowie zgaśnie oświetlenie ruin kościoła i ratusza

W sobotę, 23 marca w całej Polsce zgasną światła w geście solidarności z ideą ochrony naszego wspólnego domu.

- Zapraszamy do dołączenia do dziesiątek polskich miast i wyłączenia świateł charakterystycznych budynków i obiektów publicznych na symboliczną godzinę. Prosimy o zachęcanie mieszkańców do przyłączenia się do Godziny dla Ziemi WWF -piszą organizatorzy akcji.