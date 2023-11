Przegląd prasy z tygodnia 5.11.2023. Co działo się w Głogowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wracamy do wygranej Martyny Kierczyńskiej podczas Światowych Igrzysk Sportów Walki. Głogowianka wróciła już do kraju i opowiedziała nam o swoim występnie w Arabii Saudyjskiej.

Wracamy do sprawy śmiertelnego wypadku, do którego doszło na polnej drodze między Gaworzycami a Kłobuczynem. Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty 25-latkowi, który jednak nie przyznaje się do udziału w zdarzeniu.

Wybierając się autem na cmentarz musicie pamiętać o tym, że w Głogowie wprowadzono tymczasową organizację ruchu wokół nekropoli..

Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.