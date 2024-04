Kolejne młode dęby, buki i sosny rosną koło głogowskiej huty. Las wokół tego zakładu ma już blisko 900 hektarów!

Las wokół HM Głogów ma blisko 900 hektarów

Sadzenie kolejny drzew i krzewów na terenach wokół oddziałów KGHM trwa już od wczesnej wiosny. W tygodniu, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi do akcji dołączają wolontariusze Miedziowej Spółki, bardzo często ze swoimi rodzinami. Tylko w ubiegłym roku w KGHM posadzono ponad 400 tysięcy drzew i krzewów. Na terenach byłych stref ochronnych przy hutach KGHM utworzono tereny leśne, które przy Hucie Miedzi „Legnica” zajmują ok. 385 ha , a przy Hucie Miedzi „Głogów” aż 872 ha . Obszar ten jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. Dodatkowo, oddział KGHM Zakład Hydrotechniczny zarządza lasami zajmującymi powierzchnię wynoszącą około 212 ha.

Lasy to naturalne filtry powietrza

Lasy wokół oddziałów Polskiej Miedzi stanowią naturalny filtr powietrza. Drzewa pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia oraz dwutlenek węgla. Jak wyjaśnia KGHM, topole zastępowane są systematycznie dębami i bukami, czyli drzewami, które dostarczają do środowiska największe ilości tlenu. Warto wiedzieć, że 1 hektar lasu w ciągu doby może wytworzyć około 700 kilogramów tlenu . To dzienne zapotrzebowanie dla 2500 osób. W przyszłości, w ciągu doby, tereny leśne HM Głogów zaspokoją zapotrzebowanie tlenowe dla ponad dwóch milionów osób.

Lasy pełnią też bardzo ważną rolę w procesie pochłaniania dwutlenku węgla (CO2). Jak wynika z badań, jedno drzewo pochłania rocznie ok. 6-7 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych. Oznacza to, że lasy należące do głogowskiej huty KGHM w ciągu roku pochłoną spaliny emitowane przez ponad 3 tysiące pojazdów.

Ekologia jest jednym z filarów obowiązującej w KGHM strategii. Zadania i zobowiązania w tym obszarze zawierają przyjęte w spółce polityki: środowiskowa i klimatyczna. Zgodnie z tą drugą, KGHM dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.