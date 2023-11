Dojazd do ZUS w Głogowie - ta droga stwarza wiele problemów dla kierowców. WIDEO

– To nie jest nasza droga, to jest droga wewnętrzna, osiedlowa, Spółdzielni Mieszkaniowej. Ciężko mi powiedzieć czy jest możliwość jej rozbudowania, czy nie. Faktem jest, że ZUS jest w niefortunnym miejscu usytuowany. Nawet ciężko by było, z której strony doprowadzić tam drugą drogę wyjazdową. Ale porozmawiamy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, właścicielem tego dojazdu. Może coś wspólnie uda się zaradzić. My w najbliższym czasie będziemy robić różnego rodzaju regulacje wraz ze spółdzielnią. Może i przy tej okazji coś coś coś uda się wymyślić – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.