Wyjątkowy rocznik głogowskiego Zespołu Szkół Politechnicznych odebrał świadectwa. Wielu uczniów otrzymało nagrody i dyplomy

Matura 2024 rusza 7 maja

Egzamin maturalny 2024 rozpocznie się we wtorek, 7 maja od języka polskiego. W środę, 8 maja zasiądą do egzaminu z matematyki, a w środę, 9 maja z języka angielskiego.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca.