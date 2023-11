Martyna Kierczyńska najlepsza na świecie. Opowiada o swoim starcie w igrzyskach. WIDEO

Martyna Kierczyńska z Legionu Głogów wróciła już do Polski po swoim fenomenalnym udziale na Światowych Igrzyskach Sportów Walki, które odbyły się w Arabii Saudyjskiej. Głogowianka pierwszy raz brała udział w takim wydarzeniu.

Martyna wywalczyła tam złoty medal w muaythai. Była jedyną reprezentantką Polski w tej dyscyplinie i generalnie jedyną Polką, która zdobyła dla naszego kraju złoto w całych igrzyskach.

– Na Igrzyskach stoczyłam trzy walki. Pierwszą z zawodniczką gospodarzy, a więc Arabii Saudyjskiej. Te walki już zakończyłam w pierwszej rundzie i kolejne dwie walki stoczyłam z tą samą zawodniczką z Meksyku. To była bardzo doświadczona rywalka, która ma na swoim koncie już wiele tytułów, wiele walk zawodowych. Były to trzy mocne rundy i każdorazowo wygrałam po prostu jednogłośnie każdą z walk. Emocje były ogromne, naprawdę bardzo się cieszyłam z tego powodu. Byłam zadowolona, dumna. No i co to było wiedzieć? Po prostu zrealizowałam swój cel, także ogromne szczęście – mówi nam głogowianka.