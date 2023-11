Podczas zbiórek na cmentarzach zebrali ponad 53 tysiące na głogowskie hospicjum

Fundacja "Hospicjum Głogowskie" podsumowała zbiórkę, którą przeprowadzono przy okazji Wszystkich Świętych na głogowskich cmentarzach. Jak co roku mieszkańcy miasta i regionu nie zawiedli. Podczas kwesty 1 listopada na samym cmentarzu przy ul. Świerkowej zebrano 6200 złotych, podczas gdy przez wszystkie dni do puszek w całym mieście trafiły aż 53 tysiące. Oprócz zbiórki sprzedawano również specjalne znicze, specjalnie sprowadzone na tę okazję od sponsorów. Na co trafią te pieniądze?

– Zbieramy na wyposażenie, czyli wszystko to, co będzie w środku. Również te rzeczy, które będą na ścianach. Generalnie wszystko, co będzie tworzyć taką atmosferę tego miejsca. Miasto budowało hospicjum, czyli stawiało mury, robiło wszystkie przyłącza, natomiast my chcemy zagospodarować tam tak, żeby to było jak w domu. Takie mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania. Projekt mamy bardzo ładny, będziemy dążyć do tego, żeby to tak wyglądało dla pacjentów – mówi Aleksandra Glińska, prezes Fundacji "Hospicjum Głogowskie".