Podejrzany zatrzymany, ale nie przyznaje się do śmiertelnego wypadku Kacper Chudzik

Tragiczny wypadek na drodze między Gaworzycami a Kłobuczynem KPP Polkowice

Wracamy do sprawy śmiertelnego wypadku, do którego doszło na polnej drodze między Gaworzycami a Kłobuczynem. Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty 25-latkowi, który jednak nie przyznaje się do udziału w zdarzeniu.