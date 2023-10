Zmiany w organizacji ruchu wokół cmentarzy w Głogowie. Jak dojechać? WIDEO

We wtorek, 31 października, na drogach wokół cmentarzy wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Ma ona zapewnić bezpieczniejszy i płynniejszy dojazd samochodem do głogowskich nekropolii. Organizacja będzie obowiązywać do 2 listopada.

– Jeśli możemy, wybierzmy się na cmentarz autobusem komunikacji miejskiej, a nie samochodem. Unikniemy utrudnień w ruchu, szukania miejsca do zaparkowania i ewentualnych korków. Rozważmy również spacer, jeśli będzie sprzyjała nam pogoda – mówi Natalia Szymańska z głogowskiej policji.

Jakie dokładnie zmiany wprowadzono?

Rejon cmentarza przy ul. Świerkowej: