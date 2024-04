Motokrew 2024 na głogowskiej marinie. Na imprezę zjechali motocykliści z całego regionu

Organizatorem cyklicznego już wydarzenia jest klub motocyklowy GREMIUM MC RADICALS.

- Nie odpuszczamy i działamy co roku. Motocykliści już wiedzą, że w kwietniu trzeba przyjechać do Głogowa i oddać krew, więc nie możemy ich zawieść – mówi Tomasz Kopacki, współorganizator akcji - Cieszy nas to, że z roku na rok dołącza coraz więcej sponsorów.