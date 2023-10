Tłumy odwiedzają cmentarz przy ul. Legnickiej w Głogowie. Nekropolia ma ponad 100 lat. ZDJĘCIA

Choć Wszystkich Świętych przypada dopiero w środę, 1 listopada, na głogowskich cmentarzach już od kilku dni panuje duży ruch. Wiele osób odwiedza bliskich już teraz, jeszcze więcej przygotowuje groby na czas święta. Porządki na nekropoliach idą pełną parą.

W tym czasie sami odwiedziliśmy liczącą ponad 100 lat nekropolię przy ul. Legnickiej w Głogowie. Od dawna nie jest on rozbudowywany o nowe kwatery, a pochówki stają się tu coraz rzadsze. Ze względu na brak nowych miejsc najczęściej organizowane są tu dochówki do istniejących grobów rodzinnych, lub pogrzeby osób, które zawczasu wykupiły miejsce.

To piękna nekropolia, na której panuje klimat zadumy. Widać po niej ponad sto lat historii tego miejsca. To tutaj też znajdują się groby polskich żołnierzy nieznanych, którzy polegli w 1945 w czasie walk o Głogów, a także poświęcony im pomnik, oraz pomnik upamiętniający Sybiraków. Na cmentarzu znaleźć można jeszcze kilka przedwojennych grobów. Przed wojną, gdy większość mieszkańców miasta była protestantami, ten katolicki cmentarz miał mniejsze znaczenie. Większa, ewangelicka nekropolia nie dotrwała jednak do dzisiejszych czasów. W jej miejscu znajduje się obecnie Park Południowy.