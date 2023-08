Przegląd prasy z tygodnia 27.08.2023. Co działo się w Głogowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Policja ostrzega przed mężczyzną, który odwiedza mieszkania przy ulicach Długosza i Połanieckiej w Głogowie i proponuje wymianę piecyka grzewczego. To oszust!

Przemków szykuję się na XXIII Dolnośląskie Święto Miodu i Wina 2023. W miejskim parku z pszczelimi produktami i winami wystawi się blisko 150 producentów. Muzycznymi gwiazdami dwudniowej imprezy będą Cleo i zespół Weekend. Do Przemkowa po miody zjadą tłumy ludzi z całej Polski. Zobaczcie program imprezy.

Najnowsze komornicze licytacje nieruchomości w Głogowie, Wschowie oraz w pobliskich miejscowościach. Dla potencjalnych kupców to okazja na kupno nieruchomości w atrakcyjnej cenie, natomiast dla właścicieli to duży stres. Zobacz, co trafi pod komorniczy młotek w najbliższych dniach i tygodniach. Opisy są pod zdjęciami.

Gmina Kotla oficjalnie rozpoczęła współpracę z gminą Kytajhorod w obwodzie chmielnickim na Ukrainie. Dziś, 25 sierpnia, wójtowie obu gmin podpisali porozumienie.