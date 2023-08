Gmina Kotla ma oficjalnie ukraińskiego partnera znad Dniepru. Wójtowie obu gmin podpisali porozumienie o współpracy

- Gmina znajduje się w obrębie Kamieńca Podolskiego, więc to region, z którym zarówno miasto Głogów jak i powiat głogowski współpracuje już od wielu lat – mówi wójt Łukasz Horbatowski. - Nasza gmina też współpracuje i pomaga na ile może, zwłaszcza w tym trudnym czasie wojny w Ukrainie. Od dziś rozpoczynamy współpracę kulturalną, a w przyszłości, mam nadzieję, także oświatową. Dodam, że samochód, który służył w OSP Grochowice do wczoraj (24.08 – przy. Red.), w najbliższym czasie pojedzie do naszej partnerskiej gminy na Ukrainie.