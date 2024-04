Wisła pokonała Chrobrego. Komplet punktów dla drużyny z Płocka

– Wisła Płock pokazała bardzo dobry football i była bardzo dobrze przygotowana do tego spotkania. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu całkowicie do zapomnienie. Niestety, po przerwie nie było dużo lepiej. Ciężko jest wygrać mecz, jeśli fajne akcje robi się dopiero w 88. minucie. Także zasłużone zwycięstwo Wisły Płock, a my musimy zrobić małe resume i przygotować się dobrze do Znicza Pruszków – mówił po spotkaniu trener Piotr Plewnia.