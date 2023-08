We wrześniu ZUS wypłaci 14. emeryturę w wysokości 2650 zł brutto. Kto otrzyma pełną kwotę?

- Będzie można dostać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona i wypłacona każdemu uprawnionemu po równo – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Czternastki nie otrzymają osoby, które mają zawieszone wypłaty na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania – dodaje.

Emeryci i renciści otrzymają we wrześniu dodatkowe świadczenie pieniężne. Wypłaty dostaną te osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Dodatkowe świadczenie wyniesie 2650 zł brutto.

Kto otrzyma pełną kwotę świadczenia?

Według rzeczniczki, na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których świadczenie główne, np. emerytura lub renta, nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przy czym aby prawo do dodatkowej wypłaty przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł.

- Oznacza to, że czternastkę dostaną nasi klienci, których emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł – mówi Kowalska-Matis. – Natomiast zasada „złotówki za złotówkę” oznacza, że jeśli ktoś dostaje od nas emeryturę w wysokości 3500 zł, to czternastka wyniesie 2050 zł brutto – wyjaśnia.

ZUS rozpocznie wypłatę świadczenia w najbliższych dniach. Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu przez ZUS i inne organy rentowe. To znaczy, że aby otrzymać kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, nie trzeba składać wniosku o to świadczenie. Zostanie ono przekazane w ten sam sposób, co pobierana emerytura lub renta.