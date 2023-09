Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Głogowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Uwaga! W Głogowie zaginęła kobieta. To 39-letnia Tetiana Nazarchuk. 19 września w nocy wyszła z miejsca zamieszkania i do dziś nie dała oznak życia. Ktoś widział tę kobietę?

Głogowscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży roweru. By uniknąć konsekwencji 22-latek starł nawet numery ramy jednośladu i go przemalował.

Czy na chodniku i ścieżce rowerowej przy ulicy Stawnej wieczorami zrobi się wreszcie jaśniej i bezpieczniej? Zabiega o to radny miejski Dariusz Czaja, który zwrócił się w tej sprawie z zapytaniem do władz miasta.

Zakłady Górnicze Lubin obchodzą jubileusz 55-lecia – to pierwsza i najstarsza kopalnia KGHM, która otworzyła drogę do największego złoża rud miedzi w Europie.

– To, co zaproponowaliśmy, to przede wszystkim coś, co ma pomóc wychodzić z kryzysu bezdomności przez odbudowywanie siebie, swojej godności – wyjaśnia ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Zakończył się 15-miesięczny projekt Razem.