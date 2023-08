Prezentacja KGHM Chrobry Głogów. Piłkarze ręczni gotowi na nowy sezon. WIDEO

W Głogowie zorganizowana została przedsezonowa prezentacja zespołu piłkarzy ręcznych Chrobrego Głogów. W tym roku połączono ją z oficjalnym ogłoszeniem sponsora tytularnego, którym na najbliższe sezony będzie KGHM Polska Miedź S.A. Miedziowy gigant wesprze finansowo ekipę z Głogowa, która obecnie jest czwartą drużyną w Polsce i niedługo rozpocznie też grę w Europejskich Pucharach.

– Tu stoją panowie, którzy mam nadzieję, że zdobędą absolutnie najwyższe podia w Polsce, Europie, może i na świecie. Szczerze im tego życzę. Ludzie, którzy mają ogromny potencjał i dzięki tej współpracy będą mieli, nie ukrywajmy, możliwości też finansowe do takiego rozwoju, do trenowania. Właśnie po to to robimy, żeby nie jacyś nieznani ludzie, drużyna, która kiedyś może powstanie - tylko ci mężczyźni, ci faceci, którzy są świetni w swojej dziedzinie, osiągali to co nam się udaje osiągnąć w miedzi. Nie jesteśmy numerem 1, jesteśmy numerem osiem na świecie. Ale jak państwo będziecie numerem osiem na świecie to też będziemy bardzo zadowoleni z tej współpracy i tego serdecznie życzę – mówił podczas konferencji Piotr Chęciński, Piotr Chęciński, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM.