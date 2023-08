Tygodniowy przegląd prasy 20.08.2023: Głogów, 13.08-19.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Obrona Głogowa z roku 1109 to jedno z ważniejszych wydarzeń tamtych czasów. Co wiemy o pełnym poświęcenia heroizmie obrońców grodu?

Modernizacja placu Mieszka I w Głogowie ruszy jeszcze w tym roku. Do wiosny 2024 miejsce to ma zostać przebudowane.

Koniec wakacji bliski. Warto spędzić te dni w plenerze, w przyjemnym otoczeniu, czy nad wodą. Przypominamy jeziora, nad którymi często i chętnie wypoczywają głogowianie. Znajdują się w odległości do maksymalnie 1,5 godziny jazdy samochodem. Wielu głogowian ma tam swoje letniskowe domki, albo ulubione kwatery. Zobaczcie naszą galerię z opisami.

Młoda, uzdolniona wokalistka z gminy Grębocice zdobyła złoto podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lake Perals w Macedonii.

Wielkopolski Czacz to jedyna taka wieś w Polsce. Na stoiska do handlu oprzerabiano obory, stodoły i garaże. Przy ulicy ustawiono też namioty wypełnione towarem. Można więc iść przez wieś, od obejścia do obejścia i szperać po straganach. Czy wiecie, kiedy najlepiej jechać do Czacza?