45-letni youtuber upokarzał bezdomnego. Groził, że go zabije, nagrywał w intymnych sytuacjach, a film publikował w sieci

Spore kłopoty ma 45-letni youtuber ze Wschowy, któremu prokuratura zarzuca znęcanie się nad bezdomnym. Miał robić ofierze okropne rzeczy, w tym grozić pozbawieniem życia. Nagrał też obrzydliwy film i umieścił w internecie.

Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mężczyźnie. Zarzuca mu znęcanie się nad osobą bezdomną. Youtuber miał nękać swoją ofiarę, szarpać za włosy, a nawet grozić pozbawieniem życia. Oskarżony posunął się też do obrzydliwego zachowania, a mianowicie utrwalił nagi wizerunek pokrzywdzonego, a film zamieścił w internecie.

Upokarzał, nękał i groził

Zdarzenia, o które youtuber jest oskarżony, miały miejsce od 5 kwietnia 2023 roku do 1 maja 2023 roku we Wschowie. Jak ustalili śledczy, 45-latek wielokrotnie nękał bezdomnego, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem wiadomości tekstowych.

Groził, że pozbawi go życia, nachodził w miejscu zamieszkania i dobijał się do drzwi wejściowych. Dwa razy wyważył drzwi i wdarł się do mieszkania, w którym przebywała ofiara. - Wielokrotne nakazywał pokrzywdzonej osobie opuszczenie mieszkania, wyzywał ją słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi za obelżywe oraz naruszał jej nietykalność cielesną poprzez szarpanie jej za ubranie oraz za włosy – czytamy w prokuratorskim akcie oskarżenia.

Oskarżony dwa razy przewrócił bezdomnego na podłogę i uderzył ofiarę w twarz.

Wschowski youtuber miał się też posunąć do obrzydliwego zachowania. 28 kwietnia ubiegłego roku, wykorzystując fakt, że bezdomny jest w stanie upojenia alkoholowego, nagrał pokrzywdzonego podczas gdy nagi się kąpał. Film ten rozpowszechnił na Facebooku.

Zarzuty także dla młodej kobiety

W tej samej sprawie prokuratorskie zarzuty usłyszała też 30-letnia kobieta. Śledczy ustalili, że okresie od 28 kwietnia do 1 maja ubiegłego roku, stosowała przemoc wobec kobiety będącej świadkiem. 30-latka uderzyła ofiarę w tył głowy jednocześnie żądając od niej, aby nie zgłaszała sprawy na policję. Innym razem szarpała pokrzywdzoną, popychała ją i uderzyła ją pięścią w twarz.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczych w postaci dozoru policji. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 lat. 30-latka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym górna granica kary z uwagi na popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, może zostać zwiększona jest o połowę.

Wideo Jak wyprać kurtkę puchową?