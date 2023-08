Awaria wodociągów na części osiedli w Głogowie. Podstawiają beczkowóz

Jak informuje PWiK Głogów na ul. Rudnowskiej doszło do awarii sieci wodociągowej. W czwartek, 24 sierpnia, od godz. 8 do 16 mogą tam więc wystąpić przerwy w dostawie wody. Dotyczy to kilku głogowskich osiedli. Przerwy mogą wystąpić na osiedlach:

Fabryczna,

Widziszów,

Cukrownik,

Nosocice,

Krzepów

– Beczkowóz z wodą pitną został podstawiony na ul. Rudnowską. W razie potrzeby prosimy o kontakt z dyspozytornią pod nr tel. (76) 833 12 20 – dodaje PWiK.

