Ośrodek wypoczynkowy w Sławie wyprzedaje drewniane domki letniskowe za jedyne 3 tysiące złotych! Można wybierać, przebierać!

Ośrodek Wypoczynkowy "Leśne Domki" w Sławie prowadzi nietypową wyprzedaż! Zaprasza chętnych do kupna drewnianych domków turystycznych.

Drewniane domki po 3 tys. zł za sztukę w Sławie

Zobacz, gdzie jest OW "Leśne domki" na mapie

- Taki jest warunek, że trzeba je we własnym zakresie zdemontować i zabrać, ale po sezonie, czyli po połowie września – dodaje pani Małgorzata.

One czekają na adopcję w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

W miejsce starych postawią 30 nowych domków. Można je będzie kupić

Wyprzedaż starych, drewnianych konstrukcji na związek z tym, że ośrodek przejdzie totalną metamorfozę. W miejsce poprzednich domków stanie 30 nowych, w nowoczesnej aranżacji. Tyle że będą to już prywatne posesje. Teren należy do nadleśnictwa, więc do opłat dojdzie roczna dzierżawa.