W Kurowie Wielkim (gm. Gaworzyce) trwa budowa ronda. Będzie też szersza droga do Dalkowa

W miejscu niebezpiecznego skrzyżowania kilku dróg w Kurowie Wielkim trwają roboty drogowe. Powstanie tam rondo, które poprawi komfort i przede wszystkich bezpieczeństwo kierujących.

Inwestycja jest prowadzona dzięki środkom pozyskanym z programu Polski Ład (kwota 2 998 800 zł) oraz finansom z budżetu Powiatu Polkowickiego (987 265 zł). Rondo będzie oświetlone.

W ramach prac zostanie również wyremontowana i poszerzona do 6 metrów droga prowadząca z Kurowa Wielkiego do Dalkowa. To odcinek o długości 1,2 km.

Jezdnia do wsi Dalków ma być szersza do 6 metrów Fundacja Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi

Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2024.