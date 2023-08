Włamanie w Głogowie. Policjanci przyłapali złodziei na gorącym uczynku

Patrolujący miasto nocą policjanci zwrócili uwagę na zaparkowany samochód, w którym siedział mężczyzna. 29-latek nie potrafił wyjaśnić, co robi o takiej godzinie w aucie w pobliżu ogrodów działkowych. Policjanci nie odpuścili. Po odejściu od auta przyczaili się nieco dalej, tak że wkrótce zobaczyli dwóch mężczyzn przebiegających ulicą w kierunku zaparkowanego pojazdu. Wtedy mundurowi wrócili.

– Policjanci podjęli interwencję i sprawdzili, co mężczyźni mają przy sobie. W wyniku podjętych czynności okazało się, że na terenie jednej z działek doszło do kradzieży z włamaniem, a mężczyźni posiadają przy sobie przedmioty służące do popełnienia przestępstwa oraz skradzione mienie – mówi st. sierż. Natalia Szymańska z głogowskiej policji.