Rusza sezon dożynkowy wokół Głogowa. Wśród gwiazd m.in. Sara James i Grzegorz Hyży

Sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach w okolicach Głogowa. Prace związane ze żniwami wciąż jeszcze trwają, ale sezon zbiorów wkrótce dobiegnie końca. Dlatego też już teraz przygotowywane są tradycyjne dożynki. Sezon dożynkowy rozpocznie się w okolicach Głogowa już 19 sierpnia i potrwa do 3 września. Święto Plonów to połączenie tradycyjnego obrządku, ale też festynów z koncertami - podczas których bawi się cała okolica. To sposób dziękowania za trud włożony w pracę rolników.

Maciej Taśmiński i Mariola Frankiewicz-Michalik - starostowie tegorocznych dożynek w gminie Jerzmanowa Materiały promocyjne