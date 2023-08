Dożynki w Grębocicach. Będą dziękować za plony i się bawić. Wystąpi Grzegorz Hyży. WIDEO

Końcówka sierpnia to apogeum sezonu dożynkowego. W niedzielę, 27 sierpnia, świętować będą m.in. mieszkańcy gminy Grębocice, którzy spotkają się w tamtejszym parku. Będzie część oficjalna, korowód dożynkowy, występ Zespołu Pieśni i Tańca Legnica a gwiazdą wieczoru będzie Grzegorz Hyży.

– Koniec sierpnia to okres, kiedy kończą się żniwa. To okres, kiedy powinniśmy podziękować za to, co udało się zebrać. Mam nadzieję, że te plony, które dzisiaj rolnicy zbierają, są zadowalające. Mam nadzieję, że każdy odczuwa satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. A zabawa, właśnie to świętowanie, będzie formą podziękowania. Jak zwykle w ostatni weekend sierpnia spotykamy się w Grębocicach. Spotykamy się w parku, gdzie wraz z rolnikami, z mieszkańcami i z gośćmi będziemy świętować, będziemy się cieszyć. A z drugiej strony przede wszystkim będziemy starać się uszanować ten stan rolniczy, gdzie właśnie każdy rolnik swoją pracą przyczynia się do naszego bezpieczeństwa socjalnego. Miejmy nadzieję, że dopisze nam pogoda, dopisze nam humory i będziemy się dobrze bawić – mówi wójt Roman Jabłoński.