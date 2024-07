Prasówka z czerwca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Głogowie? Bądź na bieżąco

Za nami pierwszy dzień Stachuriady w Grochowicach. Na scenie „Pod Wielkim Dachem Nieba” zaprezentowało się 15. wykonawców. Publiczność jak zwykle dopisała. To już 30. edycja tej imprezy.

Stachuriada 2024 przeszła do historii. Były koncerty, konkursy, a strażacy walczyli w Siekierezadzie. Ale przede wszystkim była publiczność i koncerty zaproszonych gwiazd.

Strażacy i policja przeczesują Odrę w Głogowie. Dostali informację, że do rzeki na wysokości Neptuna wszedł mężczyzna.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Głogowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Takie panoramy Głogowa nigdy się nie znudzą. A zrobił je z drona Kamil Gołuchowski. To, co widział okiem obiektywu z góry wciąż robi wrażenie. I to o każdej porze roku.

Szef KGHM Andrzej Szydło odwiedził nowe, działające od kilku miesięcy głogowskie hospicjum na Paulinowie.

Znana jest przyczyna kwietniowego pożaru starego, zabytkowego pałacyku przy Zielonym Rynku w Głogowie. Ustalił ją biegły i przekazał policji, która prowadzi w tej sprawie dochodzenie.