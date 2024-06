Klub na Fali w Sławie! Tak ma wyglądać w środku! Głębia oceanu, palmy, biały, morski piasek pod ogromnymi palmami. Otwarcie tuż tuż

- Takiego miejsca nie znajdziecie nigdzie! Byliśmy zaskoczeni, jak projektanci trafili z tym, co rodziło się w naszych głowach od wielu miesięcy. Dziesiątki inspiracji wysłane do Biura Projektowego Luxury Design z Gdańska były tylko namiastką tego, co otrzymaliśmy – mówi Marta Grabianowska, współwłaścicielka klubu.